مصادر مطلعة لـ«الاتحاد»: إدارة قناة السويس تدرس المطالبة بتعويضات مناسبة

ابوظبي - سيف اليزيد - أحمد عاطف (القاهرة)

على الرغم مما أعلنه الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بأن الهيئة ستدرس آلية تعويضات مناسبة للسفن، دون الإفصاح عن أية تفاصيل، إلا أن مصادر مطلعة بهيئة قناة السويس كشفت لـ«الاتحاد» أن الأمر الشاغل لهم الآن هو تعويم السفينة وإعادة تشغيل الملاحة والعبور في القناة، لكنه أكد أن قناة السويس ستطالب بنوعين من التعويض الأول لها عن الأضرار التي حدثت بقناة السويس فنياً وكذلك توقف الملاحة في المجرى وخسارة الملايين من الدولارات، أما النوع الثاني فسيكون للسفن الأخرى التي فسد بعض ما تنقله من بضائع ومنتجات وتعطلت مصالحها.

وأكدت المصادر أنها ترجح أن تنتهى التحقيقات بحدوث فقد في القدرة الكهربية على الناقلة وهو ما أدى لفشل في منظومة الدفع والتوجيه بسبب عدم وجود كهرباء لتشغيل «طلمبات الزيت» والتبريد للماكينات الرئيسية، وهو ما أدى أيضاً لتعطل «طلمبات» تشغيل الدفة، مشيراً إلى أن كل ذلك لا يحمّل قناة السويس أية مسؤولية.

وأشارت نفس المصادر إلى أن اللائحة المنظمة لعبور السفن تنص على أن طاقم السفينة هو المسؤول بالكامل عن قيادتها داخل المجرى الملاحي، ويقتصر دور المُرشد المكلف من قناة السويس على تقديم إرشادات للعبور واعتبار رأيه استشارياً، الأمر الذي يجعل هناك تعويضات محتملة من الشركة المالكة أو المستأجرة للسفينة.

وبحسب تقارير أجنبية فإن سفن الحاويات بهذا الحجم مؤمنة على الأرجح ضد أضرار هيكلها والآلات بمبالغ تتراوح بين 100 و140 مليون دولار، وشددت على أن السفينة «ايفير جيفين» الجانحة بقناة السويس مؤمن عليها في السوق اليابانية وستتحمل شركة تأمين الهيكل والآلات تكلفة عملية الإنقاذ.

وبحسب خبراء في النقل البحري تحدثوا لـ«الاتحاد» فإن قناة السويس تعزز موقفها باللوائح والاتفاقيات والقوانين الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية القسطنطينية التاريخية الموقعة عام 1888 بشأن حرية الملاحة في قناة السويس، والتي لا تنص على تقديم القناة أي تعويضات للسفن العابرة.

إلى ذلك، أكدت شركة الشحن التايوانية «إيفر جرين» المستأجرة للسفينة في بيان رسمي، أن هناك تكاليف متوقعة لعملية تعويم السفينة، وستتحملها شركة «شوي كيسن» المالكة لها، موضحةً أن المسؤولية عن المصاريف المتكبدة في عملية التعويم ومسؤولية الطرف الثالث «ضد الغير» وتكلفة الإصلاح إن وجدت تتحملها الشركة المالكة.

وفى السياق ذاته، قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في مؤتمر صحفي، إن السفينة الجانحة اخترقت ضفة القناة وبنك القناة، وبالتالي لا بد من التعامل معها بواسطة الحفارات من الخارج، موضحاً أن تلك الأدوات ليست هي التي تم استخدامها في عمليات التكريك كما قيل.

وأضاف ربيع أن البعض اعتقد أن الأدوات المستخدمة في الحفاظ على البنك من الانهيار ليست نفس القاطرات التي تعمل في عمليات الشد والدفع، لافتاً إلى أن العمليتين كانتا تحدثان بالتوازي، موضحاً أنه تم الدفع في اليوم الأول من الحادث بـ5 قاطرات وكان هناك 9000 طن من المياه تم تخفيفها لمساعدة السفينة على الارتفاع على سطح المياه، وتم تغيير مواعيد القوافل، وكانت هناك 12 سفينة منتظرة للعبور في هذا اليوم، ولكن تم وضع خطة بديلة بوقوفها في بحيرة التمساح والبحيرات المرة. وأكد الفريق أسامة ربيع أن 321 سفينة في وضع الانتظار منذ جنوح السفينة الثلاثاء الماضي.

ولم يتضح حتى الآن موعد محدد للانتهاء من عملية تعويم سفينة «إيفر جيفن»، حيث تتطلع قناة السويس للاستفادة من عمليات المد لإتمام العملية اليومين المقبلين.

«التعاون الخليجي»: دعم جهود مصر لإعادة الملاحة بقناة السويس لطبيعتها

أكد الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، دعم مجلس التعاون لجهود مصر في عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، إثر جنوح سفينة حاويات خلال عبورها القناة.

وقال الحجرف في بيان صحفي: «إن المجلس يتابع باهتمام بالغ الجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لإنقاذ سفينة الحاويات إيفر جيفن، التي جنحت خلال عبورها قناة السويس».

وشدد الحجرف على دعم مجلس التعاون لجهود جمهورية مصر العربية لتجاوز هذه الأزمة نحو عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس إلى طبيعتها في أقرب وقت. وتعتبر سفينة الحاويات البنمية الجانحة «إيفرجيفن» من أكبر سفن الحاويات في العالم، يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متراً، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن بحمولة حوالي 120 ألف حاوية.