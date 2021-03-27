مصر تعدل حصيلة حادث قطاري سوهاج إلى 19 وفاة و185 إصابة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

أعلنت مصر أمس، تعديل حصيلة ضحايا حادث تصادم قطارين بمحافظة سوهاج جنوبي البلاد إلى 19 حالة وفاة و185 حالة إصابة فضلاً عن 3 أكياس لأشلاء متفرقين في 3 مستشفيات.

جاء ذلك في تصريح أدلت به وزيرة الصحة والسكان المصرية الدكتورة هالة زايد خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بحضور عدد من الوزراء حول حادث تصادم القطارين الذي وقع أمس الأول، بمحافظة سوهاج.

وأكدت زايد أن هذه الأرقام هي الدقيقة حتى اللحظة، لافتةً إلى خروج 90 حالة مصابة بسلام وشفاء تام من المستشفيات وتوقع خروج ما لا يقل عن 30 حالة من المصابين قريباً.

وأوضحت أن معظم الإصابات الباقية تتضمن كسوراً في العظام وجراحات مختلفة وحالات في غيبوبة تامة نتيجة إصابات في الرأس ومعها نزف داخلي كان تم الإبلاغ عنها في مكان الحادث على أنها جثامين.

وكان رئيس الوزراء المصري قد أشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الأرقام التي تم إعلانها أمس الأول، حول ضحايا الحادث كانت أرقاماً تقديرية من عدة جهات فيما أمكن تحديث الأرقام الفعلية لحالات الإصابات والوفيات بشكل أكثر دقة.