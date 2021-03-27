10 قتلى و25 مصاباً بانهيار بناءٍ من 10 طوابق في القاهرة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (وكالات)

انهار بناء سكني مؤلف من 10 طوابق، أمس، بمنطقة جسر السويس بالقاهرة، وعملت 40 سيارة إسعاف على نقل المصابين إلى مستشفيين في المنطقة.

وأسفر الحادث عن وفاة 10 أشخاص وإصابة 25 آخرين، وسط استمرار البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وأكد مصدر طبي مغادرة 17 من المصابين المستشفى بعد تلقي العلاج اللازم.

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة وبيان مدى تأثرها من الانهيار مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وكان مصدر أمني ذكر أن شهود عيان أفادوا بأنهم سمعوا دوي انفجار في مصنع أجبان أسفل العقار مرجحين أنه السبب في حدوث هزة أرضية قوية شعر بها سكان المنطقة، وأدت إلى انهيار العقار المكون من 10 طوابق، مشيرين إلى أن المصنع يعمل طوال الـ24 ساعة وبه نحو 40 عاملاً. وأشار المصدر إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تفيد برحيل أعداد من سكان العقار قبل أيام من انهياره، وهو ما يمكن أن يقلل أعداد الضحايا إذا صحت المعلومة.