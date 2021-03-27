التحالف الدولي: الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

نفى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية وصول قوات قتالية إلى العراق للمشاركة في عملياته هناك.

وذكر المكتب الإعلامي لقوة المهام المشتركة لعملية (العزم الصلب) في التحالف، أن “الحديث عن وصول قوات قتالية للعراق عار عن الصحة”.

وأضاف، أن “جميع الأفراد الموجودين في العراق هم مستشارون يعملون بأمرة قيادة العمليات المشتركة العراقية”.

يذكر أن معلومات تداولتها وسائل إعلام خلال الساعات الماضية أشارت إلى وصول قوة أمريكية قتالية إلى العراق.