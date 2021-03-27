العراق.. الكاظمي يؤكد إجراء الانتخابات في موعدها

كتبت أسماء لمنور في السبت 27 مارس 2021 10:25 مساءً - منذ ساعتين

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أنه الانتخابات ستجرى في موعدها ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة.

وقال الكاظمي عبر حسابه بـ”تويتر”، “ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة”.

وأضاف “هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل”.

وأتم قائلا “الانتخابات في موعدها، ولا تراجع عن مشروع بناء الدولة”.

يذكر أن الانتخابات العراقية كان مقرر لها أن تجرى في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

ولكن المفوضية العليا للانتخابات طالبت رئاسة الوزراء بتأجيل موعدها، واستجاب المجلس لها، وصوت بالإجماع في جلسته التي عقدها، الثلاثاء 19يناير/ كانون الثاني الماضي، على تحديد العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة.

وبينما رحبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستجابة الحكومة لطلبها بتغيير الموعد، فإن أصواتا كثيرة داخل العراق لم تكن راضية عن هذا القرار.