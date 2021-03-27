التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بكورونا… أغلب الحالات سجلت بجهتين فقط

جدة - عبدالحي حسين - كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ491 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 329 حالة جديدة، منها 273 حالة بالدار البيضاء الكبرى، كما سجلت 46 حالة بجهة الرباط سلا القنيطرة، 20 منها بسلا.

أما بجهة مراكش آسفي، فسجلت 31 حالة، منها 27 بمراكش، تليها جهة الشرق بـ25 حالة 16 منها بوجدة -أنجاد، تليها جهة سوس ماسة بـ20 حالة.

وبجهة الشمال، سجلت 14 حالة، منها 8 حالات بطنجة أصيلة، و8 بالداخلة وادي الذهب، و7 بفاس مكناس، و4 بدرعة تافيلالت، ثم ثلاث حالات بجهة بني ملال خنيفرة، فيما سجلت حالتان بكل من جهة العيون الساقية الحمراء وجهة كلميم واد نون.

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