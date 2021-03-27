الدميعي يحقق انتصارين متتاليين مع الكوكب وديا في انتظار ما هو رسمي

جدة - عبدالحي حسين -

قاد هشام الدميعي المدرب الجديد للكوكب المراكشي لكرة القدم، فارس النخيل لانتصارين متتالين وديا، على كل من النادي القنيطري، وحسنية أكادير، لتكون بذلك أحسن بداية للعائد الدميعي مع فريقه الأم؛ في انتظار تسجيل الانتصارات في المباريات الرسمية.

وفاز الكوكب أمس على النادي القنيطري بهدفين لهدف، حيث سجل كل من يوسف مهري، وبلحساين، هدفي فارس النخيل، ليحقق رفقاء سعود اليوم، انتصارهم الثاني وديا، على حسنية أكادير بالنتيجة نفسها، إذ تكفل علي فنيدي وغولوص بالتهديف.

ويسعى الدميعي لإعادة التوهج للكوكب المراكشي الذي افتقده طيلة المباريات السابقة، وبداية مرحلة الإياب بالانتصار، الذي يتمناه الطاقم الجديد وكل محبي فارس النخيل، أن يستمر في كل المباريات.

وكان الدميعي قد قال في الندوة الصحفية الخاصة بتقديمه كمدرب للكوكب، إن “وضعية النادي صعبة للغاية، ومحمد الكيسر مشكور على ما قدمه بإمكانيات جد محدودة، وسأحاول خلق مجموعة قوية، وقادرة على تحقيق النتائج الإيجابية، لإنقاذ النادي من السقوط، وبعدها سيكون هناك مشروع لإعادة الفريق إلى مكانته الطبيعية، لأنه من العيب، والعار أن يصبح الكوكب بعظمته في هذه الوضعية”.