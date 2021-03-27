20 مليون دولار من السعودية لإنقاذ الخدمات الطبية باليمن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية دعما للمستشفيات والمراكز الطبية بالأجهزة الطبية ووسائل الحماية الشخصية والأدوية والمستهلكات الطبية إضافة إلى الميزانيات التشغيلية وتدريب الكوادر الطبية لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين في اليمن، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بقيمة إجمالية 20 مليون و500 ألف دولار أمريكي. وأجرى المركز حملات طبية تطوعية في (مكافحة العمى - جراحة القلب - الجراحات المختصة - توزيع مستلزمات طبية بقيمة 10 ملايين و86 ألف دولار. كما نفذ المركز مشروعا لضمان استمرارية الخدمات وتوسيع نطاقها في جميع محافظات اليمن، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بقيمة 11 مليونا و200 ألف دولار. وقدم المركز ومنذ بداية جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19) عدة مشروعات للتصدي لها تمثلت بالاستعداد والتخطيط للاستجابة للجائحة بقيمة 13 مليون دولار بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. كما نفذ المركز مشروعا آخر للاستجابة الطارئة للقطاع الصحي في الجمهورية اليمنية والتصدي لجائحة فيروس كورونا في المرافق الصحية المستهدفة في محافظات المحور الجنوبي، بالتعاون مع منظمة اليونيسف بقيمة 4 ملايين دولار.

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