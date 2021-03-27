إرهابيون يخطفون 25 قرويا في الكونغو

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وقال دونات كيبوانا، المسؤول بمنطقة (بيني)، «إن متمردي القوات الديمقراطية المتحالفة، ذات الصلة بداعش، اختطفوا المدنيين من قرية كايناما بمنطقة بيني، في الساعات الأولى من صباح أمس».
وقالت نويلا كاتونجرواكي، رئيسة إحدى منظمات المجتمع المدني المحلية في بيني، «إن الإرهابيين أحرقوا أكثر من 30 منزلا خلال الهجوم»، مضيفة «وصلت القوات الديمقراطية المتحالفة عندما كان السكان نائمين».
وأكد المتحدث العسكري أنتوني موالوشاي وقوع الهجوم، ولكنه لم يتطرق لعدد المخطوفين، مشيرا إلى تحقيقات جارية.
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