10 قتلى أفغان في هجوم لطالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قتل 10 عناصر من قوات الشرطة الأفغانية أمس، جراء هجوم شنته حركة طالبان المسلحة في مدينة (لاشكار جاه) الواقعة بإقليم هلمند جنوب أفغانستان. وقالت قناة طلوع نيوز الأفغانية، «إن الهجوم وقع على الطريق السريع الذي يربط مدينة (لاشكار جاه) بالمناطق الأخرى من إقليم هلمند، مما أسفر عن مقتل 10 عناصر من الشرطة الأفغانية بينهم قائد شرطة منطقة سنجين.



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