شكرا لقرائتكم خبر عن زخم دولي لتشكيل الحكومة اللبنانية.. وتحذير من تهميش عون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - ”الخليج 365”

بلغ الملف الحكومي في لبنان نقطة الاستعصاء على أي مسعى أو محاولة للتقريب بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري، والتطورات التي تسارعت في الأيام الأخيرة، واحتدمت فيها حرب المنابر والمراسلات بين الرجلين، وسّعت الهوة بين الشريكين في عملية التأليف، في وقت حذر فيه، التيار الوطني الحر، الحريري، السبت، من تهميش الرئيس اللبناني ميشال عون وكتل نيابية أخرى في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة.

وعلى الرغم من تمترس الرئيس عون و رئيس الحكومة المكلف الحريري كل على ضفّته المواجهة للآخر، وكشف كلّ منهما أوراقه بالكامل، بحيث بات معها كل منهما اسير موقفه وشروطه، فإنّ الوقائع المرتبطة بالملف الحكومي، التي تسارعت في الساعات الماضية فرضته بنداً اول على أجندة المواكبة الدولية، جرى التعبير عنها في الحراك الديبلوماسي العربي والغربي، الذي حضر بزخم غير مسبوق في المقرات الرسمية والسياسية المعنية بملف تأليف الحكومة اللبنانية، والقاسم المشترك بينها التحذير من الاسوأ، ومحاولة الدفع في اتجاه وضع تأليف الحكومة وكسر حلقات التعطيل التي منعت ولادة الحكومة الجديدة منذ استقالة حكومة حسان دياب قبل ثمانية أشهر.

ولعلّ ما انطوت عليه الرسالة المباشرة والبالغة الدلالة التي وجّهتها السفيرة الأمريكية دوروثي شيا من على منبر القصر الجمهوري، إضافة الى ما أكّدته سواء في لقائها مع رئيس الجمهورية، وفي لقائها مع الرئيس المكلّف، يُضاف إليها ما أكّدت عليه السفيرة الفرنسية في القصر الجمهوري ودارة الرئيس المكلف، وصولاً الى لقائها الذي تمّ بناءً على طلبها، ووُصف بالصريح والمريح جداً مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، تؤكّد أنّ تأليف الحكومة بات يحمل لدى المراجع الدولية صفة الاستعجال أكثر من أي وقت مضى، مع التأكيد على الفرقاء المعنيين بتأليف الحكومة، ونزع كل فتائل التعطيل ووقف التراشق بالشروط المعطّلة للحكومة.

في غضون ذلك حذر التيار الوطني الحر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من تهميش الرئيس ميشال عون وكتل نيابية أخرى في المفاوضات المتعلقة بتشكيل الحكومة، ولفت المجلس السياسي للتيارفي بيان، إلى أن «الهروب من استحقاق الإصلاح لا يمكن أن يدوم الى الأبد فالحكومة ستتشكل في نهاية المطاف والتيار سيلعب دور المعارضة البنّاءة من خارجها في ​المجلس النيابي​ وفي الشارع وسيبقى يلاحقها «بإيجابية» حتى ترضخ لوجوب السير بالتدقيق الجنائي وباستعادة الأموال المحوّلة الى الخارج وبالإصلاحات المتوجبة لوقف الهدر في الموازنة وضبط المداخيل ووقف كل أشكال الفساد في الإدارة.