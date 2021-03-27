شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تتوقع تباطؤ التطعيم بعد تأجيل الهند شحنات «أسترازينيكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جاكرتا - رويترز

قال وزير الصحة الإندونيسي، السبت، إن إندونيسيا تتوقع تباطؤ التطعيمات ضد فيروس كورونا الشهر المقبل مع تأجيل الهند شحنات لقاحات شركة أسترازينيكا.

وفي الأسبوع الماضي، أوقفت الهند مؤقتاً جميع الصادرات الرئيسية للقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، والذي يصنعه معهد سيروم الهندي للمصل واللقاح بعد إعطاء الأولوية للطلب المحلي؛ نتيجة زيادة الإصابات.

وستؤثر خطوة الهند في الإمدادات لبرنامج كوفاكس لتقاسم اللقاحات المدعوم من التحالف العالمي للقاحات ومنظمة الصحة العالمية، والذي من المفترض أن تحصل من خلاله 64 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض، ومن بينها إندونيسيا، على جرعات من معهد سيروم.

وقال وزير الصحة بودي جونادي صادقين في إفادة إعلامية، إنه كان من المقرر أن تحصل إندونيسيا على 2.5 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا من خلال برنامج كوفاكس في 22 مارس/آذار، و7.8 مليون جرعة الشهر المقبل، فيما تشهد إندونيسيا إحدى أسوأ حالات تفشي فيروس كورونا في آسيا.

وأضاف بودي: إن «هذا سيؤثر بالتأكيد في (عملية التطعيم)؛ لأنه في إبريل/ نيسان لم يكن لدينا سوى نحو سبعة ملايين جرعة من سينوفاك»، في إشارة إلى الشركة الصينية المصنعة للقاحات المنافسة التي تزود إندونيسيا أيضاً باللقاحات.