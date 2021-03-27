شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5,6 درجة يضرب البحر الأدرياتيكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما - أ ف ب

وقع زلزال بلغت قوته 5,6 درجة على مقياس ريختر السبت في البحر الأدرياتيكي وشعر به سكان الجزء الأكبر من جنوبي إيطاليا، من دون أن يؤدي إلى سقوط ضحايا أو تسجيل أضرار مادية كبيرة، على ما أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء وأجهزة الإغاثة.

وسجلت الهزة التي شعر بها سكان بوليا وابروتسو وصولاً إلى نابولي عند الساعة 13,47 (12,47 ت غ)، على عمق خمسة كيلومترات تحت مياه البحر.

وقد تلت الزلزال هزات ارتدادية أقل حدة، وأوضحت فرق الإنقاذ في تغريدة، أنه «حتى الآن لم نبلغ بأي أضرار أو بطلب مساعدة».

وفي 2009 قتل أكثر من 300 شخص في مدينة لاكويلا ومنطقتها في وسط إيطاليا، وقد وقعت الحصيلة نفسها من القتلى خلال زلزال ماتريتشي في 2016.

وتقع إيطاليا بين الصفيحتين الأورو-آسيوية والإفريقية، وهي تواجه خطراً زلزالياً مرتفعاً في جزء كبير من أراضيها.