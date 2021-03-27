شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة البيلاروسية تحبط تظاهرة للمعارضة وتوقف 15 شخصاً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مينسك - أ ف ب

أحبطت الشرطة البيلاروسية تظاهرة للمعارضة في مينسك السبت للاحتجاج ضد الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، وأوقفت نحو 15 شخصاً، وفقاً لمنظمة محلية غير حكومية.

وكان أنصار المعارضة يأملون بالتجمع في وقت مبكر من بعد الظهر في وسط العاصمة البيلاروسية، لكن الوجود الكثيف للشرطة حال دون ذلك، إذ طوقت عناصرها شوارع عدة وساحة ومتنزهاً في مينسك.

ودعت قناة «نكستا» الشهيرة على تطبيق تليجرام، وهي من منظمي التظاهرة، المتظاهرين إلى تنظيم أعمال احتجاج محلية بدلاً من ذلك.

وبحسب مركز «فياسنا» للدفاع عن حقوق الإنسان، فقد أوقف ما لا يقل عن 22 شخصاً، من بينهم صحفيان بيلاروسيان.

وتأتي هذه التظاهرة فيما تحاول المعارضة في بيلاروسيا بحذر بث روح جديدة في الحركة الاحتجاجية الكبيرة التي هزت البلاد العام الماضي، وأضعفتها حملات القمع المستمرة بقيادة نظام لوكاشنكو.

ويواجه ألكسندر لوكاشنكو البالغ من العمر 66 عاماً، والذي يتولى السلطة منذ العام 1994، تحدياً غير مسبوق منذ إعادة انتخابه المثيرة للجدل في مطلع آب/ أغسطس في انتخابات اعتبرتها المعارضة والغرب مزورة، وأثارت احتجاجات حاشدة.

لكن السلطات قمعت هذا التحرك وأسكتته بفعل التوقيفات التي شابتها أعمال عنف من جانب الشرطة، فيما أشارت إفادات عدّة باللجوء إلى التعذيب.

وسُجن جميع رموز المعارضة أو فرّوا إلى الخارج، فيما أوقِف آلاف المتظاهرين، ويوم الخميس، أدت تحركات رمزية للمعارضة إلى توقيف أكثر من 80 شخصاً، بحسب «فياسنا».

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على لوكاشنكو وحلفائه، لكن الزعيم الممسك بالسلطة منذ سنوات، يحظى بدعم قوي من موسكو، ويرفض التنحي.