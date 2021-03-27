شكرا لقرائتكم خبر عن شحوم الجسم نجاة لمن يعانين أمراض القلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في حين أن الرجال والنساء الذين لديهم كتلة عضلية كبيرة، يكونون أقل عرضة للوفاة من أمراض القلب، يبدو أيضاً أن النساء اللائي لديهن مستويات أعلى من الدهون في الجسم - بغض النظر عن كتلة عضلاتهن - لديهن درجة أكبر من الحماية، مقارنة بالنساء ذوات الدهون الأقل. تلك نتائج دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلس.

قام الباحثون بتحليل بيانات تم جمعها على مدار 15 عاماً، ووجدوا أن الوفيات المرتبطة بأمراض القلب لدى النساء ذوات الكتلة العضلية العالية والدهون العالية في الجسم كانت أقل بنسبة 42% مقارنة بمجموعة مقارنة من النساء ذوات الكتلة العضلية المنخفضة والشحوم المنخفضة. مع ذلك فإن النساء اللواتي لديهن كتلة عضلية عالية مع انخفاض الدهون في الجسم لم يكن لديهن ميزة كبيرة.

تسلط النتائج الضوء على أهمية التعرف إلى الاختلافات الفسيولوجية بين النساء والرجال عند النظر في تكوين الجسم وخطر الوفاة من أمراض القلب، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالكيفية التي يمكن أن تؤدي بها الاختلافات في دهون الجسم إلى تعديل هذا الخطر.