شكرا لقرائتكم خبر عن السكر يزيد شحوم الكبد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يبدو أن ضرر السكر لا يقتصر فقط على زيادة السعرات الحرارية، فقد أظهر باحثون من جامعة زيورخ أنه حتى الكميات المعتدلة من الفركتوز والسكروز المضافة، تضاعف إنتاج الجسم للدهون في الكبد. على المدى الطويل، يساهم هذا في الإصابة بمرض السكري أو الكبد الدهني.

وفي الدراسة الحالية التي شملت مجموعتين من المشاركين، كان إنتاج الجسم للدهون في الكبد أعلى بمرتين في المجموعة التي كانت تتناول الفركتوز، كما هو الحال في مجموعة الجلوكوز أو المجموعة الضابطة، واستمر الحال كذلك بعد أكثر من 12 ساعة من آخر وجبة أو تناول للسكر.

كان من المثير للدهشة أن السكر شائع الاستهلاك، وهو السكروز، عزز إنتاج الدهون أكثر بقليل من ذات الكمية من الفركتوز، وقد كان يُعتقد أن الفركتوز من المرجح أنه يسبب مثل هذه التغييرات. وتوصي منظمة الصحة العالمية بالحد من تناول السكر اليومي إلى حوالي 50 جراماً أو 25 جراماً.