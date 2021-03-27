شكرا لقرائتكم خبر عن خشونة الركبة تمنع ممارسة النشاط اليومي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعد مفصل الركبة من المفاصل ذات الحركة المعقدة، فبالإضافة إلى المد والثني فله حركة دورانية محددة، وأخرى انزلاقية لسطحي المفصل عند المشي.

يتحرك هذا المفصل خلال حياة الشخص ملايين الحركات المعقدة، ويربط بين عظم الفخذ والساق؛ ولذلك فإن العظم المشارك فيه أسفل عظم الفخذ وأعلى عظم الساق، وتوجد أيضاً عظمة الرضفة، والتي تعرف بالصابونة.

تغطي طبقة غضروفية السطح المفصلي لهذه العظام، كما أن هناك غضاريف هلالية، إنسي داخلي ووحشي خارجي، وتتكون من نسيج غضروفي ليفي متجانس مع السطح المفصلي عند الحركة.

توجد أيضاً أربطة مهمتها العمل على ثبات المفصل، ومن أهمها الأربطة الصليبية الأمامية والخلفية، وكذلك الأربطة الجانبية.

يصاب الكثير من الأشخاص بمرض خشونة الركبتين، وهذا المرض لم يعد قاصراً على كبار السن فقط، بل ظهر لدى أعمار مختلفة بداية من مرحلة الشباب.

نتناول في هذا الموضوع مشكلة خشونة الركبتين بالتفاصيل، وأعراضها التي تميزها، والأسباب المتنوعة التي تؤدي إلى هذه المشكلة، ونقدم طرق العلاج المتاحة، وأساليب الوقاية الممكنة.

شكوى متكررة

يشكو الكثيرون من خشونة الركبة، وبالذات المسنون ومن يعانون من إجهاد كبير، وتعرف هذه الحالة كذلك بالفصال العظمي.

يؤدي هذا المرض إلى تآكل وتحلل الغضاريف التي تلتصق بالدعامة المرتبطة بها، وهي توفر دعامة مرنة لعظام المفصل.

ترجع الإصابة بهذه الحالة إلى كبر السن، وبعض الأمراض كالروماتيزم، وأيضاً بالنسبة لمن يعانون من إصابات في الركبة وأصحاب الأوزان الزائدة.

تساعد بعض الإجراءات على التخفيف من مشكلة خشونة الركبة، كالحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة. يتعايش المصاب بهذه الحالة في الأغلب مع الألم الذي يتسبب فيه هذا المرض؛ وذلك لأنه لا يتوافر علاج ناجع حتى الآن، ومن الممكن أن تخفف من الأعراض التي يشكو منها تمارين العلاج الطبيعي.

يمكنك كذلك الاستعانة بالعديد من الأعشاب التي تقلل من حدة الأعراض، ومن هذه الأعشاب البابونج والكركم والزنجبيل.

تشوهات ولادية

ترجع الإصابة بخشونة الركبة إلى العديد من الأسباب، والتي تبدأ بوجود تشوهات ولادية في شكل الركبتين، يؤدي كذلك الإجهاد البدني إلى هذه المشكلة، وربما كان ضعف العضلات وكثرة التحميل على مفصل الركبة سبباً فيها.

تلعب السمنة المفرطة في بعض الحالات دوراً كبيراً في زيادة الضغط على الركبتين، وهو الأمر الذي يتسبب في ضعف الغضاريف والتحميل على المفصل، وبالتالي حدوث الخشونة في مفصليهما.

يكون عرضة بشكل كبير للإصابة بهذه الحالة من أصيبوا بكسر في مفصل الركبة، وأيضاً المصابون بالروماتيزم أو ببعض إصابات الملاعب أو الالتهاب.

يعاني البعض من خشونة الركبة نتيجة التقدم في العمر، وفي بعض الأحيان يكون السبب وراءها بعض الأسباب الوراثية.

تشمل الأسباب أيضاً الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة في أوضاع خاطئة، ومن يعانون من سوء التغذية؛ حيث يفتقدون الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم وفيتامين «د».

ضعف الغضروف

يجب الانتباه إلى أن خشونة مفصل الركبة تعني أن هناك ضعفاً في الغضروف والأربطة والسائل الزلالي، وبخاصة في صابونة الركبة، وكل ذلك يكون سبباً في احتكاك الصابونة مع الغضروف، وبالتالي يشكو المصاب بالعديد من الأعراض.

تبدأ هذه الأعراض بالشعور بألم فيهما، وبخاصة عند صعود السلالم، ويفتقد المصاب لحركته أو قدرته على المشي بصورة جيدة، كما أنه يجد كذلك صعوبة في مد الركبتين أو ثنيهما، وفي بعض الأحيان يكون هناك تورم بهما.

يسمع في بعض الأحيان صوت طقطقة من الركبة، ولا يستطيع الجلوس في وضع القرفصاء، وإذا جلس بهذا الوضع فإنه يشعر بألم شديد.

حدد السبب

يعتمد علاج خشونة الركبة على السبب وراء هذه الحالة، ولذلك فخيارات العلاج تشمل العلاج الطبيعي من أجل تقوية العضلات التي تحيط بالركبة، وتناول بعض المكملات الغذائية والأعشاب، وصولاً في بعض الحالات الشديدة إلى إجراء عملية لاستبدال المفصل.

تشمل إجراءات العلاج الطبيعي عدة خيارات، تبدأ بالتمارين الرياضية التي يصفها الأخصائي للمريض، والهدف منها المحافظة على قوة العضلات التي تحيط بالمفصل، وكذلك المحافظة على مستوى ليونة جيد، وكل هذا يحسن من أداء المفصل ويخفف من الأعراض.

يجب على المريض الالتزام بالخطر؛ لأن ممارسة تمارين كثيرة أو بسرعة كبيرة، أو أداءها بشكل غير سليم كل هذا يترتب عليه ضرر بالمفصل.

يوفر العلاج اليدوي الذي يقدمه أخصائي العلاج الطبيعي عدة تقنيات للحفاظ على مرونة المفاصل، مع ضرورة الانتباه إلى أن عدم استخدام المفاصل من الممكن أن يتسبب في ضمور العضلات، وربما كان سبباً في زيادة تصلب المفصل نتيجة خشونة الركبة.

باردة وساخنة

يمكن أن تُسهم بعض الأجهزة المساعدة في سهولة الحركة والتنقل بالنسبة للمصاب بخشونة الركبة، ومن ذلك العكاز، والذي يحمل جزءاً من وزن الجسم، وأيضاً بعض الأحذية الماصة للصدمات؛ حيث توزع وزن الجسم بصورة متساوية.

يعد العلاج من خلال الكمادات كذلك من طرق العلاج الطبيعي، سواء الساخنة أو الباردة، والتي توضع على المفصل من أجل تخفيف حدة الأعراض.

تخفف الكمادات الباردة الألم والالتهاب الذي يوجد في المفصل، وتوضع عليه لمدة 15 دقيقة، في حين أن الساخنة تقلل من تيبس المفصل.

يوجد أيضاً جهاز التحفيز العصبي الكهربائي، والذي يرسل نبضات كهربائية عبر أقطاب لزجة توضع على الجلد، وتساعد هذه البنضات في الحد من الألم.

يجب الانتباه إلى أن استخدام هذا الجهاز قاصر على الأخصائي؛ لأنه الوحيد الذي يستطيع تحديد قوة النبضات، ومتي يستمر أو يتوقف هذا العلاج.

الكركم والزنجبيل

تتوافر مجموعة من الأعشاب الطبيعية، سواء المجففة أو على هيئة أقراص أو حبوب، والتي تساعد على تخفيف أعراض هذه الحالة.

ينبغي مراجعة الطبيب وإعلامه بهذه الأعشاب أو المكملات الغذائية؛ لأنها من الممكن أن تتفاعل مع الأدوية الأخرى.

تشمل هذه الأعشاب الكركم، وهو مضاد للألم والالتهاب، غير أن من يتناولون مميعات الدم أو مضادات الالتهاب غير الستيرويدية يجب ألّا يتناولوه؛ لأنه يزيد من خطر النزيف.

يخفف كذلك الزنجيبل من الالتهاب والألم الذي يشكو منه المصاب بخشونة الركبة، ولكن يجب الانتباه إلى أنه يزيد هو أيضاً من خطورة نزيف الدم، وممكن استخدام الزيت الحار منه، والذي يدفئ هذه المنطقة، ويخلصها من الآلام التي تصاحب الخشونة.

يحسن زيت الزيتون من المدى الحركي والوظيفي للمفصل، كما أنه غني بمادة البوليفينول، والتي تعدّ مضادة للالتهاب أو مضادة للأكسدة، ويتم ذلك بتدليك المنطقة المصابة، ومن ثم تقل الآلام التي تصاحب هذه الحالة.

الكرفس والليمون

يصنع خليط متماسك من القريض بعد خلطه بالماء والحلبة والثوم وزيت الزيتون، ووضعه على نار هادئة حتى يتماسك، ويكون على شكل مرهم يوضع على الركبتين وتدلكان به، كما يمكن دهن الركبتين بخلاصة بذور الكتان، والتي تساعد على تليين المفاصل.

يخفف البابونج من الألم الذي تسببه خشونة الركبة، وذلك من خلال تهدئة الأعصاب وتخفيف الضغط عليها، كما يمكن خلط الخردل بالقليل من الماء ووضعه على الركبة من أجل تقليل خشونتها.

تساعد كذلك الأطعمة الغنية بالأوميجا 3، والتي تتواجد بصفة خاصة في الأسماك، على التخلص من آلام المفاصل والتيبس الذي يصاحب خشونة الركبة، كما يخلص المصاب من التورم.

يؤدي تناول الكرفس لعلاج التهاب المفاصل وخشونة الركبة، ويساعد شرب عصير الليمون على التقليل من تورم هذه المنطقة.

إجراءات للوقاية

ينصح الأطباء ببعض الإجراءات التي تساعد على الوقاية من الإصابة بخشونة الركبة، ومن ذلك الحرص على ممارسة الرياضة، لتقوية العظام التي تحيط بالركبة، وليس أقل من المشي والحركة المنتظمة.

يجب عدم الجلوس لمدد طويلة لتجنب ضعف العضلات، وينصح بالتعرض لأشعة الشمس ساعة يومياً على الأقل، وبخاصة من الشروق وحتى التاسعة صباحاً، ومن الرابعة عصراً وحتى الغروب، وذلك بهدف الحصول على فيتامين «د» بشكل كافٍ.

ينبغي أن يشمل النظام الغذائي بروتينات وفيتامينات ومعادن، وبالذات الكالسيوم والفسفور والنحاس والبوتاسيوم، وذلك من خلال تناول المنتجات البحرية والألبان والفواكه كالتفاح والخوخ والكمثرى، والخضراوات الورقية كالخس والجرجير، وأخيراً لابد من شرب الماء بكميات كافية.

يمكن تناول كوب من الحليب المغلي والمضافة إليه ملعقتان من الكركم، كما يجب تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين «سي»، ومنها الفلفل الألوان والجوافة والكيوي والبرتقال والليمون واليوسفي والفراولة.

تحتوي الخضراوات الورقية على مركبات منع الأكسدة الضرورية؛ للحفاظ على حالة المفصل، وكذلك بها فيتامين سي، بالإضافة إلى تناول المكسرات، وووجبة من الكوارع التي تحتوي على الكولاجين الحيواني.