شكرا لقرائتكم خبر عن طارق المنهالي: «كورونا» أوقفت المسرح الغنائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يحتفل الفنانون في كل مكان باليوم العالمي للمسرح، في السابع والعشرين من مارس/آذار في كل عام، وهي ممارسة لم تنقطع منذ عام 1961، عندما أعلن عن الاحتفال ب«أبو الفنون»، بصورة سنوية أثناء المؤتمر العالمي للمعهد الدولي للمسرح في فيينا، وبهذه المناسبة صرح الفنان الإماراتي الشاب طارق المنهالي، خريج بيت العود العربي، أن النشاط المسرحي خجول، وأن غيابة يشكل أزمة حقيقية للكثير من البشر بعد غلق المسارح الغنائية، وإقامتها بشكل افتراضي.

وأكد المنهالي أن احتفال العالم بيوم المسرح العالمي يأتي هذا العام، وفي حلق جمهور المسرح والمشتغلين به غصة كبيرة، بسبب جائحة «كورونا» التي تدخل عامها الثاني، وقد ألقت بظلال ثقيلة على الممارسة المسرحية في كل العالم، فقد غابت العروض والطقوس والاحتفالات «الجماهيرية»، في معظم الدول، وأغلقت المسارح بسبب الاحترازات الصحية ومراعاة التباعد الاجتماعي، وقد قاد ذلك الأمر إلى التفكير في طريقة لجعل المسرح حيّاً في قلوب وعقول الناس؛ حيث تم توظيف واستعمال وسائل ومنصات البث الافتراضي، من أجل نقل المسرحيات والحفلات الفنية والموسيقية، حتى لا يتوارى ذلك الفن النبيل والجميل ويطويه النسيان.