شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات حديثة لمشكلات الركبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: راندا جرجس

يضم مفصل الركبة مجموعة من العظام والغضاريف والأربطة والأوتار التي تسهم في مرونة حركة الجسم والمشي، وتعتبر الآلام في هذه المنطقة من المشكلات الشائعة التي يمكن أن تؤثر في جودة الحياة اليومية للشخص المصاب، مثل الإصابة بالخشونة، أو التهاب المفاصل الروماتيدي، التهاب الأوتار، أو متلازمة آلام الفخذي الرضفي، كما يؤدى احتكاك العظام ببعضها إلى الهشاشة، وفي السطور القادمة يستعرض الخبراء والاختصاصيون بعض الأمراض التي تستهدف الركبة والتقنيات الحديثة للعلاج.

يقول الدكتور عمر اليماني، استشاري جراحة العظام والمفاصل إن تورم وتيبس الركبة يحدث تدريجياً، ويستمر بالتآكل على مدار سنوات، وتعتبر الخشونة من أهم الأسباب الرئيسية التي تؤدى إلى هذه المشكلة، وكذلك الالتهابات الروماتيزمية والخلوية المناعية التي تصيب المريض وينتج عنها تورم مزمن بالركبة والمفاصل الطرفية، وداء النقرس، وبالإضافة إلى:

* الإصابات الرياضية بمنطقة الركبة، وهي تدوم لأيام أو أسابيع، ونادراً ما يستمر التورم لأكثر من 7 أيام، ثم تعود للعمل بشكل طبيعي، ومن أشهرها تلك التي تصيب الرباط الصليبي الأمامي، وتهتك الغضروف.

* الالتهاب الميكروبي وهو من المشكلات الخطِرة التي تصيب الركبة، ويرافقها تيبس وتورم المفصل لفترة تصل لأسابيع، ويمكن أن تنتهي بالتيبس الكامل أو خشونة الركبة في المستقبل.

* الأورام الحميدة والخبيثة التي يصاحبها تورم صغير، ويتضخم مع الوقت ويرافقه ارتشاح، وعدم القدرة على تحريك المفصل، وتعتبر هذه الحالة من المشكلات الخطِرة التي تستدعى مراجعة الطبيب لإمكانية الكشف والتشخيص المبكر.

* يمكن أن يحدث تورم الركبة بعد إجراء العمليات الجراحية في المفصل أو استخدام الناظور، وغالباً يكون مؤقتاً ويستمر لفترة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع فقط.

فحوص واختبارات

يوضح د.عمر أن تشخيص التيبس والتورم بالركبة يعتمد على الفحص السريري للمريض، لتحديد حجم التورم ومدى تأثيره على الحركة، كما يلزم التأكد من أسباب الإصابة عن طريق إجراء أشعة سينية للمفصل وأشعة سونار للركبة، كما يساعد الرنين المغناطيسي على تحديد مسببات المرض بشكل دقيق.

طرق التداوي

يشير د.عمر إلى أن علاج تيبس وتورم الركبة يتم تحديده بحسب سبب الإصابة، ويتفاوت من مجرد سحب السوائل من الركبة لتحرير مدى الحركة، إلى إجراء جراحة تبديل المفصل إذا كان التيبس كاملاً والخشونة متقدمة، وفي بعض الحالات البسيطة والإصابات الرياضية يلجأ الطبيب لعملية المنظار الجراحي لاستبدال الرباط الصليبي أو تصليح الغضروف، أما في حال وجود أورام حميدة أو خبيثة، فإنها تستلزم استئصاله لتحريك المفصل، أما التيبس المزمن فيمكن علاجه بالناظور الجراحي، أو تحرير الركبة المصحوب بحقن البلازما أو الخلايا الجذعية في المنطقة المصابة، وتجدر الإشارة إلى أن كل الإصابات تحتاج إلى جلسات العلاج الطبيعي المكثفة للمساعدة على تحريك المفصل وامتصاص السوائل.

خشونة الغضروف

يبين الدكتور علاء الدين البدوي استشاري جراحة العظام وتنظير المفاصل أن الإصابة بخشونة غضروف الركبة تحدث نتيجة قلة الحركة، أو انحراف في الساق سواء كان خلقياً أو نتيجة لحادث، أو إصابات الركبة، والعوامل الوراثية، ويتم تشخيص هذه الحالة عن طريق الفحص السريري، والاطلاع على التاريخ المرضى، وعمل أشعة الرنين المغناطيسي، وتتمثل الأعراض التي يعانيها المصاب في: آلام الركبة بعد أداء مجهود رياضي أو جسدي، أو الصباح بعد الاستيقاظ، وتزيد في الليل، أو بعد المشي لمسافة 50 متراً في الحالات المتقدمة، وانتفاخ في الركبة وتجمع السوائل حولها.

خيارات علاجية

يشير د.علاء إلى أن هناك العديد من الخيارات لعلاج خشونة غضروف الركبة وتنقسم إلى:

* علاجات غير جراحية مثل: تخفيف الوزن، تقوية العضلات المحيطة بالمفصل، وتمارين تحريك الركبة دون الضغط عليها مثل: ممارسة رياضة السباحة وركوب الدراجات.

* العمليات الجراحية باستخدام المنظار، جراحة تعويض جزئي للمنطقة المتضررة، تغيير كامل أو جزئي للمفصل، تصحيح محور الركبة خارج المفصل.

الفصال العظمى

يذكر الدكتور مثنى السرطاوي استشاري جراحة العظام: التهاب مفصل الركبة أو الفصال العظمي هو تآكل الغضاريف الناعمة الموجودة على سطح الركبة، ما يسبب آلاماً وصعوبة في الحركة، وتنجم هذه الحالة عن العوامل الوراثية، السمنة في السن المبكر، الإصابات الرياضية وأمراض الروماتيزم وغيرها، وتعتمد الوقاية من الفصال العظمي على الحفاظ على الوزن الصحي، وممارسة التمارين بشكل منتظم، وتناول المكملات الغذائية كفيتامين (د).

مشاكل شائعة

يلفت د.مثنى إلى أن الخشونة من المشكلات الشائعة التي تصيب الأشخاص، وتستهدف على الأكثر كبار السن من 50 سنة وما فوق، وتختلف أسبابها بحسب المريض، فربما تنجم عن نمط الحياة غير الصحي، زيادة الوزن المفرطة، قلة الحركة، أو وجود جينات تساعد على ظهور الخشونة، أما التي تصيب الرياضيين فهي تحدث نتيجة التعرض للإصابات مثل قطع الرباط الصليبي أو الغضروف الهلالي، وكذلك كدمات العظم التي تؤدى إلى تمزق الغضاريف الناعمة، ومن المؤشرات الأولى التي ترافق الخشونة هي الآلام المستمرة لأكثر من 10 أيام، مع وجود تورم في الركبة، وصعوبة في الحركة والمشي والقيام بالأنشطة اليومية.

تدابير وقائية

يشير د.مثنى إلى أن النساء هن الأكثر عرضة للإصابة بخشونة الركبة، نتيجة الوزن الزائد وقلة الحركة، ضعف العضلات، وبالتالي يزيد الضغط الخارجي على المفصل بدلاً من امتصاصها، أما الرجال بشكل عام فتكون عضلاتهم أقوى، ما يساعد على تحمل الضغوط الخارجية، ويخفف الحمل على المفاصل، ولذلك ننصح بممارسة بعض السباحة، وركوب الدراجة الثابتة، والمشي وتمارين تقوية واستطالة العضلات، وتجنب الرياضات القاسية التي تؤثر سلباً في الركبة.

ويضيف: يعتبر العلاج الطبيعي من أهم الطرق لتقوية العضلات، كما تسهم في تثبيت المفصل وتخفيف الضغوطات الخارجية عليه، ويمكن استخدام الحقن المؤقتة التي تُسكن الآلام وخصوصاً في المراحل الأخيرة.

تبديل المفصل

يذكر د.مثنى أن تقنيات تبديل المفصل من الطرق الحديثة التي تعالج خشونة الركبة، وتتم من دون قطع للأوتار والأربطة، وتتميز بأنها تخفف الآلام، وتسرع في شفاء المرضى والعودة لممارسة الحياة الطبيعية بشكل كامل وثني الركبة.

وتصل نسبة نجاح هذه العمليات إلى 97%، بعكس العمليات التقليدية التي تليها آلام شديدة وصعوبة في الحركة وفترة طويلة للاستشفاء وربما تمتد إلى أشهر.

ثلاثية الأبعاد

يؤكد د.مثنى، أن جراحة العظام بحر من التخصصات التي يتم استخدامها بحسب حالة كل مريض، ويعتبر أحدث ما توصلت له التكنولوجيا في هذا المجال هو زراعة المفاصل بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد، والتي تتميز بتصميم المفصل بدقة عالية، وتفاصيل شخصية لركبة المريض، لتكون نسخة طبق الأصل من الركبة الطبيعية، ولا تناسب أحداً غيره، أما المفاصل المعتادة فتكون بقياسات معينة، ويتم اختيار القياس الملائم للركبة.

حقن البلازما

يعتبر حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية من الإجراءات العلاجية الجديدة والمستحدثة التي انتشرت في السنوات الأخيرة، لعلاج عدد كبير من المشكلات المرضية، وأهمها آلام مفصل الركبة، وأثبتت العديد من الدراسات نجاح هذه الطريقة وتحسن حالة المرضى الذين تم حقنهم بالبلازما مقارنة مع الآخرين، كما يظهر تحسن الغضروف الفخذي في صورة الرنين المغناطيسي التي تجرى للمريض قبل الحقن وبعده ب8 أشهر، ومازالت الأبحاث مستمرة، وتجدر الإشارة إلى أن حقن البلازما يعد من الطرق الآمنة؛ حيث إن الحقن تكون من نفس دم المريض، ولا توجد لها أي آثار جانبية.