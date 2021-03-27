شكرا لقرائتكم خبر عن نيك بوب وبن تشيلويل يحظيان بفرصة تمثيل منتخب إنجلترا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

اختار جاريث ساوثجيت مدرب إنجلترا الاعتماد على الحارس نيك بوب خلال المباراتين المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2022 لكرة القدم أمام ألبانيا وبولندا.

وظهر حارس بيرنلي في التشكيلة الأساسية خلال الفوز 5-0 على سان مارينو يوم الخميس الماضي في استاد ويمبلي، في ظل غياب الحارس المصاب جوردان بيكفورد، وسيستمر في موقعه عند اللعب في ألبانيا يوم الأحد، ثم مع المنتخب البولندي في لندن يوم الأربعاء.

وكان بوب ضمن حارسين بديلين لبيكفورد في كأس العالم 2018، لكن رغم التألق في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومعاناة بيكفورد خلال فترات عديدة، لم يشارك حارس بيرنلي سوى في خمس مباريات مع منتخب بلاده.

وقال ساوثجيت للصحفيين مؤكداً مشاركة الحارس البالغ عمره 28 عاماً: «لقد تحلى بصبر كبير للحصول على فرصته، ويؤدي بثبات أسبوعياً مع ناديه، وهو معنا منذ فترة طويلة جداً ينتظر هذه اللحظة».

وخاض بوب مباراة هادئة أمام سان مارينو، لكنه يأمل الآن في الأداء بقوة للحفاظ على موقعه في التشكيلة الأساسية.

وأضاف ساوثجيت: «إنه شخص هادئ جداً، وأنا أحب حقاً شخصيته. كنا ندرك أنه لن يكون مشغولاً بشدة (أمام سان مارينو)، لكني متأكد من أن الأمر سيكون مختلفاً في المباراتين المقبلتين».

من جهته يتطلع لوك شو الظهير الأيسر لمانشستر يونايتد لاستغلال الفرصة أيضاً، وترك بصمة قبل انطلاق بطولة أوروبا في يونيو/حزيران الماضي.

ولعب بن تشيلويل الظهير الأيسر لتشيلسي أمام سان مارينو، لكن شو، الذي لم يلعب مع منتخب إنجلترا منذ 2018 لكنه يتألق حالياً مع ناديه، ربما يدخل التشكيلة الأساسية أمام ألبانيا.

وأوضح مدرب إنجلترا: «لم تكن هناك أي شكوك بالنسبة لنا في إمكاناته. لقد عانى بوضوح من إصابات، ولكن من الرائع أن نراه يلعب بقوة كظهير متكامل، سواء عند الاستحواذ على الكرة، أو بدونها».

ومضى يقول: «إنه يبدو بدنياً في حالة رائعة من أجل التقدم إلى الأمام. هو صاحب إمكانات رائعة عند الاستحواذ على الكرة. هذه فترة جيدة له».