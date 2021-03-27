شكرا لقرائتكم خبر عن حصتان من السمك اسبوعياً تمنعان انتكاسة القلب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجدت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة «مكماستر» أن تناول الأسماك بمعدل حصتين في الاسبوع يقي من الإصابة مرة أخرى بأمراض القلب؛ وهي نتائج تشير إلى فائدة زيادة كمية تلك الأطعمة بالنظام الغذائي الذي يتبعه كل شخص.

يعمل الحمض الدهني أوميجا3 الموجود بالأسماك على تقليل الالتهابات بالجسم، ويوجد بكثرة في الأنواع الدهنية مثل السالمون والتونا والسردين وغيرها.

قام الباحثون في الدراسة الحالية بتحليل بيانات 4 دراسات كبيرة شملت قرابة 200,000 شخصاً من 58 دولة. رصدوا تناول الأسماك من قبل المشاركين، إضافة إلى الوفيات والتعرض للأمراض القلبية الوعائية الرئيسية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب الاحتقاني والموت المفاجئ.

ما وجدوه في تحليلهم للبيانات هو أن من بين الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية الحالية فإن الذين كانوا يتناولون 175 جراماً على الأقل (حوالي وجبتين) أسبوعياً من الأسماك كان لديهم خطر أقل للوفاة والاصابة بتلك الأمراض.