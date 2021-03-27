شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اجتماعات لـ"صحة النواب" الأسبوع الجارى لمناقشة أوضاع المستشفيات..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، تبدأها غدا الأحد، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب عمرو وطني بشأن عدم تنفيذ إضافة دور ثاني بمستشفى جراحات اليوم الواحد، وعدم البدء في إنشاء مستشفى الزاوية الحمراء حتى الآن، وسوء أحوال المراكز الطبية بكل من دائرتي الشرابية والزاوية الحمراء، وفي الاجتماع الثاني سيتم عرض مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية.

وتستمع لجنة الشئون الصحية خلال اجتماعيها يوم الاثنين، إلى بيان اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس هيئة الشراء الموحد، حول ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، وما هي خطة الهيئة خلال المرحلة المقبلة.

وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الثلاثاء المقبل، الأول، للاستماع إلى بيان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، حول ما قدمته المستشفيات الجامعية في التغطية الصحية أثناء جائحة كورونا.

وتناقش اللجنة خلال الاجتماع الثاني، طلب الإحاطة المقدم النائب مكرم رضوان، بشأن استكمال منشآت مستشفى التكامل بالصلاحيات مركز بنى عبيد دقهلية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب مكرم رضوان، بشأن عدم وضع سياسة موحدة لتوزيع خريجي التمريض على مستوى الجمهورية تسمح بنقل الممرضات القدامى الراغبات في النقل لظروف خاصة، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب فريد البياضي، بشأن نقص بعض المستلزمات الطبية وعدم توفر أجهزة أشعه مقطعية ببعض مستشفيات الدقهلية، ومناقشة طلب الإحاطة المقدم النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن عدم إنشاء الوحدة الصحية بقرية الهيشة مركز الجمالية- دقهلية.

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب خالد نور الدين، بشأن الحالة الانشائية لمبنى الوحدة الصحية بعزب عنبر التابعة للإدارة الصحية بالجمالية، وطلب الإحاطة المقدم النائب هشام الحصري، بشأن تطوير مستشفى شبراهور المركزي التابع لمديرية الصحة، وطلب الإحاطة المقدم النائب مجدي الأمير، بشأن عدم وجود طبيب بالوحدات الصحية بمركز المنزلة حتى الآن، وطلب الإحاطة المقدم النائب أشرف الشبراوي، بشأن وجود عيوب إنشائية بمستشفى بنى عبيد المركزي والتي لم تستخدم حتى الآن.