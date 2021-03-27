مفجع… حادث سير ينهي حياة تلميذ أمام باب مؤسسة تعليمية

جدة - عبدالحي حسين - لقي تلميذ مصرعه اليوم السبت، في حادث سير خطير، بالقرب من باب مؤسسة البساتين الابتدائية بأيت ملول؛ بعدما دهس من طرف سيارة.

وحسب مصادر ”اليوم 24″، فإن الحادث المذكور تسبب في مصرع تلميذ يبلغ من العمر 10 سنوات بمكان الحادث جراء نزيف حاد، لم تتمكن على إثره عناصر الوقاية من إسعافه.

وأضافت المصادر ذاتها أن الحادث استنفر مختلف السلطات المحلية، التي حلت بعين المكان، وتم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بأمر من النيابة العامّة، وفتح تحقيق، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

يذكر أن إحصائيات حوادث السير، خلال الأسبوع الأخير، في المغرب، سجلت مصرع 13 شخصا، وإصابة 1848 آخر بجروح، إصابات 73 منهم بليغة، فيما وقعت 1362 حادثة سير داخل المناطق الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 مارس 2021.