نيجيريا تلتحق بركب المتأهلين لكأس الأمم الإفريقية

جدة - عبدالحي حسين - التحق المنتخب النيجيري بركب المتأهلين لكأس أمم إفريقيا، عقب فوزه في اللحظات الأخيرة من المباراة، على نظيره البنيني بهدف نظيف، برسم الجولة الخامسة من التصفيات.

وسجل لنيجيريا اللاعب باول أونواتشو في الدقيقة التسعين، مانحا لمنتخبه ثلاث نقاط مهمة، أهلته لنهائيات العرس الإفريقي، الذي سينظم بالكاميرون مطلع السنة المقبلة.

ورفعت نيجيريا رصيدها إلى 11 نقطة في الصدارة، متبوعة بالبنين بسبع نقاط، وسيراليون بأربع نقاط، علما أن البنين وسيراليون سيواجهان بعضهما البعض في الجولة السادسة، لحسم بطاقة التأهل الثانية عن هذه المجموعة، حيث يكفي الأول التعادل للتأهل، فيما يحتاج الثاني للفوز بأكثر من هدف لضمان تواجده بالنهائيات.