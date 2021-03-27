حملة التقليح ضد كورونا… أربعة ملايين و302 ألف تلقوا الجرعة الأولى

جدة - عبدالحي حسين - كشفت وزارة الصحة، مساء اليوم السبت، في نشرتها اليومية، عن تطورات حملة التلقيح الوطنية ضد كورونا.

وأفادت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى، بلغ 4 ملايين و302 ألف و183 شخصا، وذلك إلى حدود السادسة من مساء اليوم ، فيما تلقى 3 ملايين و332 ألف و292 شخصا الجرعة الثانية.

وكانت حملة التلقيح انطلقت قبل نحو شهرين، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.