خزينة الرجاء تنتعش بمليارين

جدة - عبدالحي حسين -

أفادت مصادر مطلعة، أن خزينة الرجاء الرياضي لكرة القدم، انتعشت بمنحة مالية مهمة، قدرت بمليارين.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المنحة المذكورة، حصل عليها الرجاء من طرف بعض الجهات المسؤولة، وبعض المستشهرين، وكذا المحبين للنادي.

وأردفت المصادر عينها، أن المعنيين بالأمر ضخوا المبلغ لخزينة الفريق، بفضل الرئيس رشيد الأندلسي.

وستخفف هذه المنحة بلا شك من الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها الفريق، خصوصا وأن رشيد الأندلسي رئيس الرجاء، كان قد قال في تصريحه لموقع “الديربي سبورت”، إن الفريق يعيش بالفعل أزمة مادية خانقة قد تؤثر عليه في المستقبل القريب، إذا لم يتم وضع خطة مستعجلة لإنقاذ الفريق، مشيرا إلى أن الوضعية التي يعيشها الخضر فرضت عليه دق ناقوس الخطر في مراحل متقدمة لتجنب السكتة القلبية، التي قد تؤثر على السير العام للفريق، خاصة أنه ينافس على عدة واجهات يراهن بالفوز فيها.