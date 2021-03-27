الكورفاسود” تنظم وقفتها الاحتجاجية بعد حصولها على الرخصة من السلطات”

جدة - عبدالحي حسين - حصلت “الكورفاسود” الفصائل المساندة لفريق الرجاء الرياضي، على الرخصة من السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء، لتنظيم الوقفة الاحتجاجية التي دعوا إليها يوم غد الأحد، بالقرب من مركب الوازيس.

ورخصت السلطات الأمنية بمدينة الدار البيضاء لـ”الكورفاسود”، لتنظيم الوقفة الاحتجاجية لمدة ساعة واحدة فقط، حيث كان المنظمون يتخوفون من منعهم من تنظيمها، بسبب التدابير الاحترازية المطبقة بمختلف المدن المغربية، بسبب جائحة كورونا.

جدير بالذكر، أن “الكورفاسود” كانت قد أصدرت بلاغا تذكر فيه أنها ستنظم وقفة احتجاجية غدا الأحد أمام مركب الوازيس، حيث تضمن البلاغ أن الغاية من هذه الوقفة، هي المطالبة برحيل المكتب المسير للرجاء، ومدرب الفريق جمال سلامي، وتشكيل لجنة مؤقتة تسير الفريقً، إلى حين تعيين مكتب ومدرب جديد.