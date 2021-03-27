محمد بن زايد ووزير خارجية الصين يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة و معالي وانغ يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية .. علاقات الصداقة و الشراكة الإستراتيجية الشاملة والخاصة التي تجمع دولة الإمارات و الصين وسبل تنميتها وتوسيع آفاقها بما يعود بالخير على شعبيهما ويحقق مصالحهما المشتركة.. إضافة إلى مجمل القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



و تناول الجانبان تطورات جائحة " كورونا " و تعاون البلدين الفاعل خاصة في مجال اللقاحات والعلاجات التي تسهم في القضاء على الجائحة .. و أكدا أهمية تعزيز التعاون الدولي المشترك والتضامن الإنساني لمواجهة تداعيات " كورونا " خلال المرحلة الحالية وما بعد التعافي على جميع المستويات الإنسانية والاقتصادية وغيرها.

و تبادل وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والمساعي والجهود المبذولة بشأنها بما يدعم الاستقرار والسلام ويحقق التنمية و الإزدهار لشعوب منطقة الشرق الأوسط و العالم.

و نقل وزير الخارجية الصيني تحيات فخامة شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله " وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات دوام التقدم و الإزدهار.

من جانبه حمل سموه .. وزير خارجية الصين أطيب تحياته للرئيس الصيني وتمنياته له وشعبه الصديق مزيدا من الازدهار والتطور .. مؤكدا الحرص المتبادل على تعزيز علاقات الصداقة المتميزة والتعاون الإستراتيجي بين البلدين في مختلف المجالات لما فيه خير شعبيهما ومصالحهما المتبادلة وبما يخدم السلام والتنمية في العالم.

حضر الاجتماع .. الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لإمارة أبوظبي المبعوث الخاص لرئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية.