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أحمد داود أوغلو يهاجم أردوغان: نظامه قائم على الاستبداد

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

جدد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا السابق، هجومه على النظام الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان ، قائلا : عندما تنظر إلى الهياكل التي تتحالف معها الحكومة الآن، نجد أن سجلات جميعهم مشكوك فيها ،حسبما ذكر موقع  تركيا الآن.

 

وأضاف داود أوغلو قائلا : لا يمكن تخيل نظام سياسي قائم على الرفاهية الفردية، مبدأ فصل السلطات له في الواقع جانب يحمي الناس من أنفسهم ، بينما انتشرت  مؤخرا ظاهرة نزع الصفة الإنسانية من المجتمع بأسره من خلال سياسات حزب العدالة والتنمية

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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