أحمد داود أوغلو يهاجم أردوغان: نظامه قائم على الاستبداد

محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021

جدد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا السابق، هجومه على النظام الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان ، قائلا : عندما تنظر إلى الهياكل التي تتحالف معها الحكومة الآن، نجد أن سجلات جميعهم مشكوك فيها ،حسبما ذكر موقع تركيا الآن.



وأضاف داود أوغلو قائلا : لا يمكن تخيل نظام سياسي قائم على الرفاهية الفردية، مبدأ فصل السلطات له في الواقع جانب يحمي الناس من أنفسهم ، بينما انتشرت مؤخرا ظاهرة نزع الصفة الإنسانية من المجتمع بأسره من خلال سياسات حزب العدالة والتنمية