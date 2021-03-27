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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود أوغلو يهاجم أردوغان: نظامه قائم على الاستبداد والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - السبت 27 مارس 2021
جدد رئيس حزب المستقبل التركي المعارض أحمد داود أوغلو، رئيس وزراء تركيا السابق، هجومه على النظام الحاكم بقيادة رجب طيب أردوغان ، قائلا : عندما تنظر إلى الهياكل التي تتحالف معها الحكومة الآن، نجد أن سجلات جميعهم مشكوك فيها ،حسبما ذكر موقع تركيا الآن.
وأضاف داود أوغلو قائلا : لا يمكن تخيل نظام سياسي قائم على الرفاهية الفردية، مبدأ فصل السلطات له في الواقع جانب يحمي الناس من أنفسهم ، بينما انتشرت مؤخرا ظاهرة نزع الصفة الإنسانية من المجتمع بأسره من خلال سياسات حزب العدالة والتنمية