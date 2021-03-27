أوروبا تعلن دخول الموجة الثالثة واستجابة مناعية قوية لجرعة واحدة من «فايزر»

■ تونس تبقي على ساعات حظر التجول الليلي

■ إغلاق شامل فـي إجازة عيد الفطر بلبنان

■ قطاع غزة يبدأ إغلاقا ليليا للحد من كورونا

■ إيران تبدأ إنتاج اللقاح الروسي فـي أبريل

■ أميركا توقف العلاج بـ«إيلي ليلي»

■ البرازيل تتجه لتطعيم مليون شخص يوميا

■ جرعات منشطة ضد طفرات كورونا فـي بريطانيا

■ ألمانيا تحذر من موجة ثالثة قد تكون الأسوأ

بروكسل ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي يشهد بداية الموجة الثالثة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وقالت فون دير لاين خلال مؤتمر صحفي مساء أمس الأول في إطار قمة رؤساء دول الاتحاد الأوروبي: “نحن في بداية الموجة الثالثة في أوروبا”. من جهة ثانية أعلن مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي أن التكتل لن يسمح بتصدير جرعات لقاح “أسترازينيكا” البريطاني السويدي المنتج داخل الاتحاد إلى أي مكان آخر، إلى أن تحترم الشركة عقود التسليم، وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون في مؤتمر صحفي عبر الانترنت في إسبانيا إن “لدينا الأدوات، وسنضمن بقاء كل شيء في أوروبا إلى أن تعود الشركة لالتزاماتها”، وشددت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من نظامها الرقابي على صادرات اللقاح يوم الأربعاء الماضي، على الرغم من أنه لا يزال يتعين منع كل عملية تسليم بشكل فردي من جانب الدولة العضو المعنية والمفوضية.

على صعيد آخر، كشفت دراسة بريطانية أن جرعة واحدة من لقاح فايزر المضاد لمرض كوفيد19 توفر استجابة مناعية مماثلة لتلك الناتجة عن العدوى، ويمكن أن توفر حماية من السلالات الجديدة للأشخاص الذين سبق لهم الإصابة بالفيروس، وخلصت الدراسة التي أجرتها جامعتا شيفيلد وأكسفورد بدعم من الاتحاد البريطاني لعلم مناعة فيروس كورونا أن 99 بالمئة من الأشخاص تتولد لديهم استجابة مناعية قوية بعد جرعة واحدة من لقاح “فايزر ـ بيونتيك”. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا عالميا 126 مليونا و834 ألفا و725 حالة بحسب بيانات موقع وورلد ميترز.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 5 حالات وفاة و2304 إصابات جديدة بالفيروس، إلى ذلك، أعلنت لجنة مكافحة فيروس كورونا في تونس أنها ستبقي على التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا، من بينها حظر التجول الليلي بدءاً من الساعة العاشرة ليلاً وحتى الساعة الخامسة صباحاً. من جهتها أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 514 إصابة جديدة بالفيروس كما تم تسجيل 5 وفيات. في مصر أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 670 حالة إصابة جديدة فضلا عن 36 حالة وفاة. في لبنان قررت الحكومة إغلاقا شاملا وفرض حظر تجول تاما خلال إجازات الأعياد الدينية المقبلة، بدءا من عيد الفصح وحتى عيد الفطر المبارك. من جهتها أجلت منظمة الصحة العالمية توزيع اللقاح في سوريا، بسبب تأخر الإنتاج من بعض شركات إنتاج اللقاحات.

من جهته يبدأ قطاع غزة إجراءات للحد من التفشي السريع لفيروس كورونا المستجد في القطاع.

دوليا، أعلن السفير الإيراني لدى روسيا كاظم جلالي أن “الإنتاج المشترك للّقاح الروسي ضد فيروس كورونا “سبوتنيك5” قد يبدأ في أبريل المقبل في إيران”. من جهتها أوقفت الحكومة الأميركية توزيع العلاج بالأجسام المضادة لمرض “كوفيد 19” الذي تنتجه شركة “إيلي ليلي”، بسبب تأثير سلالات فيروس كورونا سريعة الانتشار على فاعلية الدواء. في البرازيل قال رئيس مجلس الشيوخ رودريجو باتشيكو فى تصريحات للصحافيين الجمعة في برازيليا إنه من الممكن تماماً تطعيم مليون شخص يوميًا بدءًا من شهر أبريل المقبل، وفقاً للجدول الزمني للتطعيمات الذي وضعته وزارة الصحة البرازيلية . فيما تعتزم الأرجنتين تأجيل إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لزيادة عدد مواطنيها الذين يتلقون الجرعة الأولى، بعد أن تزايدت حالات الإصابة بالفيروس، وفقاً لبيان حكومي. في بريطانيا سيكون بإمكان من تجاوزوا السبعين الحصول على جرعات منشطة لحمايتهم من الطفرات المتحورة من فيروس كورونا المستجد، وذلك بموجب خطة وضعتها بريطانيا للتوزيع المستقبلي للقاح. في ألمانيا قال لوثر فيلر رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن الموجة الثالثة من فيروس كورونا يمكن أن تصبح الأسوأ إلى الآن وإن من غير المستبعد أن يصل العدد اليومي لحالات الإصابة بالمرض إلى مئة ألف.

آسيويا، بدأت العاصمة الصينية بكين تطعيم الأجانب الموجودين في المدينة بلقاحات مضادة لفيروس كورونا، بحسب ما ذكره مكتب الشؤون الخارجية ببلدية بكين.