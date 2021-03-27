خلال يوم.. تسجيل 24 ألف إصابة بكورونا في دول أوروبية

وأشارت الوزارة إلى أن العدد اليومي للإصابات الجديدة انخفض بشكل طفيف إلى 23839 بعد أن كان 23987 في اليوم السابق.

وسجلت إيطاليا 107636 وفاة مرتبطة بـ"كوفيد- 19"، منذ ظهوره في فبراير العام الماضي، في ثاني أعلى عدد من الوفيات في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى معدل في العالم، حيث سجلت 3.5 مليون إصابة بالفيروس.