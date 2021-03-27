لأول مرة هذا العام.. حصيلة قياسية لإصابات كورونا في تركيا

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية اليوم، تسجيل 30021 إصابة بفيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة فيما يعد أعلى عدد يومي للإصابات هذا العام.

وبلغ العدد التراكمي للإصابات ثلاثة ملايين و179115 وبلغ أحدث عدد يومي للوفيات 151 ليصل العدد التراكمي إلى 30923.