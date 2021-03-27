كربلاء تعطل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل

بغداد - ياسين صفوان - قررت محافظة كربلاء، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة يوم الاثنين المقبل.

وقالت المحافظة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن محافظها "نصيف جاسم الخطابي يتقدم بأسمى ايات التهاني والتبريكات الى مراجع الدين العظام والى العالم الاسلامي لذكرى مولد بقية الله في الارض الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سائلا الباري عز وجل ان يمن على بلدنا العزيز ومحافظتنا المقدسة بالامن والامان والازدهار".



وأضاف الخطابي، وفقاً للبيان، انه "بهذه المناسبة تقرر ان يكون يوم الاثنين القادم المصادف ٢٩ من شهر اذار الجاري عطلة محلية لدوائر المحافظة و يستثنى الدوائر الامنية والخدمية منها".

