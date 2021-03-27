الكاظمي يؤكد أنه سيتم إجراء الانتخابات في موعدها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

أكد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، أنه سيتم إجراء الانتخابات في موعدها، مشددا على أنه لا تراجع عن مشروع بناء البلاد.



ولفت رئيس الوزراء العراقي في بيان، إلى أن حكومته ماضية بعزم "في تطبيق برنامج الحكومة رغم عمليات العرقلة المفتعلة".

وقال الكاظمي، بحسب وكالة الأنباء العراقية: "ماضون بعزم في تطبيق برنامج الحكومة، رغم الأصوات النشاز وعمليات التأزيم المفتعلة".

وأضاف أن "هذا الجو السلبي الذي يراد له أن ينتشر ويتمدد، إنما يستهدف آمال العراقيين بغدٍ أفضل".