23 وفاة و 1319 إصابة جديدة بـ"كورونا" في فلسطين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 23 وفاة، و1319 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و2037 حالة تعافٍ خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وأوضحت - في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية في فلسطين.. أنه تم تسجيل 17 حالة وفاة في الضفة و3 في قطاع غزة و3 في مدينة القدس.

وبينت أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.6% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.3% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وحول الأوضاع الصحية للمصابين ..لفتت إلى وجود 197 مصابا بكورونا في غرف العناية المكثفة بينهم 63 على أجهزة التنفس الاصطناعي فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 676 مصابا.