الكاظمي وملك الأردن يؤكدان على أهمية انعقاد القمة الثلاثية مع مصر في أقرب وقت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 27 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وملك الأردن عبد الله بن الحسين، على أهمية انعقاد القمة الثلاثية مع مصر في أقرب وقت.



وتلقى الكاظمي، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من الملك الأردني، بحثا خلاله العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن بحث سبل تعزيز التعاون بين بغداد وعمّان على مختلف الصعد والمستويات.

وأشار المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان إلى أن الجانبين أكدا على اهمية انعقاد القمة الثلاثية العراقية الاردنية المصرية، في وقت قريب جدا، والتطلع الى تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة.

وكان من المفترض انعقاد القمة الثلاثية بين العراق والأردن ومصر نهاية الشهر الجاري، إلا أنها تأجلت بسبب حادث تصادم بين قطارين في مصر أسفر عن مصرع وإصابة العشرات.