شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مجلس التعاون الخليجي يجدد دعمه لجهود مصر في عودة حركة الملاحة عبر قناة السويس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جدد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، دعم مجلس التعاون لجهود مصر في عودة حركة الملاحة في قناة السويس إلى طبيعتها، إثر جنوح سفينة حاويات خلال عبورها القناة.



واشار الحجف في بيان صحفي، اليوم، الى إن المجلس يتابع باهتمام بالغ بالجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لإنقاذ سفينة الحاويات "إيفر جرين"، التي جنحت خلال عبورها قناة السويس.