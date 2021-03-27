شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عابد يشارك بوفد برلمانى لزيارة مصابى حادث قطارى سوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ضمن وفد برلماني كان من بينهم النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية البرلمانية، توجه لمحافظة سوهاج والذى تفقد حالة المصابين جراء حادث قطاري سوهاج، بهدف الاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من أداء الخدمة الصحية علي أكمل وجه، وعدم وجود أي تقصير .

وشكل رئيس لجنة النقل والمواصلات، وفدا برئاسة النائب محمود الضبع وعضوية النائب حسام عاشور والنائب أحمد سعد والنائب مصطفى محمود، لتفقد مكان الحادث، والاطمئنان على المصابين وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا قطاري سوهاج.

وكان أجرى النائب علاء عابد، أمس إتصال هاتفي مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة السكة الحديد، ومع نواب دائره طهطا وجهينه وطما، وكذلك اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج لمتابعة تفاصيل الحادثة وتداعياتها، بالإضافة لمتابعة تحقيقات النيابة.