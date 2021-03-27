شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" تناقش طلبى إحاطة من نائبة التنسيقية بشأن تثبيت العمالة المؤقتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجتمع لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، غدا الأحد، لنظر طلب الإحاطة المقدم من النائبة سناء برغش بشأن "عدم تنفيذ وزارة القوى العاملة والمديريات التابعة لها للخطابات التي سبق وأن أصدرتها للمئات من الشباب من حملة شهادات التأهيل الاجتماعي للعمل بالشركات والمصالح التي لم يكتمل نصابها القانوني الـ 5% من العاملين لديها من حملة شهادات التأهيل الاجتماعي تنفيذًا لأحكام القانون".

كما يتناول الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عمر وطني، بشأن "سوء مراكز التدريب المهني بمنطقتي الشرابية والزاوية الحمراء".

وتعقد لجنة القوي العاملة اجتماعا بعد غد، الاثنين، لنظر طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن عدم تثبيت العمالة المؤقتة (الكاجول) التي قامت بإجراء عقود مع شركة مصر للبترول، وبشأن عدم إجراء تسوية للعمالة الوظيفية لعدد كبير من الموظفين العاملين بقطاع البترول.