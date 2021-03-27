"شاهدت عربة القطار مقلوبة وتزحف باتجاهي".. محمد جمال يروي مشاهد الرعب في قطاري سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

"شاهدت عاصفة ترابية تأتي من خلف القطار افتكر وقتها أن القطار قد اشتعلت به النيران فقمت بالقفز من باب العربة".. بهذه الكلمات حكى محمد جمال إبراهيم 23 عامًا، من مركز سوهاج لحظات الرعب والخوف التي عاشها بعد نجاته من حادث تصادم قطاري أمس الجمعة.

ويكمل: "أنا ركبت القطار المميز من محطة سوهاج للذهاب إلى وجه بحرى وبعد أن وصلنا قرية الصوامعة شاهدت عاصفة ترابية وكأن النيران تشتعل في القطار فقفزت من الباب للهروب ولكن فوجئت بأن القطار اصطدم بنا من الخلف".

يتابع: "وقعت على الأرض بجوار قضبان السكك الحديدية، بعدها شاهدت أحد عربات القطار مقلوبة وتزحف نحوي بسرعة كبيرة حتى وجدت نفسي أسفل العربة ولم أجد سوى مكان صغير للخروج من تحت العربة".

وأوضح:" الأهالي قاموا بمساعدتي ونقلي إلى مستشفى طهطا قبل أن يجرى تحويلي إلى أسيوط نتيجة تعرضه لكسر في حوض المياه وإصابات في ذراعي ووجهي.. ولكن الحمدلله على كل شيء".