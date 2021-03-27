بث مباشر من موقع حريق هائل بجوار محطة قطارات الزقازيق

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

نشرت الصفحة الرسمية لموقع الخليج 365 على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بثًا مباشرًا من موقع الحريق الهائل الذي نشب في منطقة نفق المشاة أسفل سكك حديد الزقازيق.

قالت الدكتورة أسماء عبدالعظيم المتحدث الرسمي باسم محافظة الشرقية، إنه جرى السيطرة على حريق الذي نشب بمنطقة نفق المشاة أسفل السكك الحديدية، وذلك وذلك بعد الدفع بـ5 سيارات حماية.

وأكدت المتحدث الرسمي لمحافظة الشرقيه، أن الحريق لم يسفر عن وقوع أي إصابات أو وفيات.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، اخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بجوار نفق المشاة التابع للسكة الحديد.

دفعت قوات الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد العادلي، مدير الحماية المدنية بالشرقية، بـ5 سيارات إطفاء، وجرى إخماد الحريق.