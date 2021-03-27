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أول تعليق من "السكة الحديد" على حريق محطة قطار الزقازيق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

كشف العميد أحمد جاد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون هيئة السكة الحديد، حقيقة اشتعال حريق بمحطة قطار الزقازيق، اليوم السبت.

وقال جاد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن الحريق بعيد عن محطة قطارات الزقازيق، موضحًا أن الحريق كان أسفل النفق المجاور لمحطة القطارات.

ولفت رئيس الإدارة المركزية بالسكة الحديد إلى أن الحريق لم يؤثر على حركة سير القطارات، مؤكدًا أن جميع حركة القطارات تعمل بانتظام في الوجهين البحري والقبلي.

وأشار جاد إلى أن إدارة الحماية توجهت على الفور، وتم التعامل لإخماد الحريق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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