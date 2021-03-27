عاش 3 سنوات في الجبال ... داعشي يسلم نفسه لجهاز مكافحة الإرهاب

اسماعيل عبد الحي - اظهر مقطع فيديو نشره جهاز مكافحة الإرهاب العراقي، اليوم الأربعاء، أحد عناصر تنظيم "داعش" وهو يسلمه نفسه في منطقة جبلية عاش فيها لثلاث سنوات متتالية.

وبحسب اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، فإن "الداعشي" الذي سلم نفسه يدعى (حسان عبد الله هلال) في جبال مكحول بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.

ونقل رسول في بيان صحفي عن هلال قوله، إن "جهاز مكافحة الإرهاب باغتنا أثناء تخرج دورة البشائر، وقتل أمير قاطع جبال مخمور أمير طاهر (أبو جرناس) وأبو ثابت مسؤول الأمنية.

المصدر-روسيا اليوم