ويلز البريطانية تُسجل 201 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وكالة الصحة العامة في ويلز البريطانية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل ٢٠١ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) خلال الـ٢٤ ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 208 آلاف و٨٩٥ حالة.

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وقالت الوكالة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي.) - إنه تم تسجيل 7 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في المقاطعة، ليرتفع بذلك

إجمالي الوفيات إلى ٥٥٠٥ حالات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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