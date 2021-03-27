كازاخستان تُسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان 1485 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 238 ألفًا و785 حالة.

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وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم"

المحلية، اليوم السبت، أن البلاد سجلت في الوقت ذاته 760 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 215 ألفًا و474 حالة.



وأضافت الصحة الكازاخية أن عدد المرضى الذين يخضعون للعلاج من

الفيروس التاجي في البلاد يبلغ حتى الآن 22 ألفًا و746 شخصًا، منهم 342 مريضًا في حالة حرجة ويتلقون العلاج داخل المستشفيات.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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