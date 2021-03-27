بلغاريا تُسجل أكثر من 4 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت بلغاريا 4129 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 325 ألفا و233 حالة.

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وذكرت وزارة الصحة البلغارية - في بيان نقلته وكالة أنباء (صوفيا) البلغارية على موقعها الإلكتروني اليوم السبت

- أن هذه الأرقام جاءت نتيجة إجراء 18 ألفا و656 فصحا.



وأضافت أن البلاد سجلت خلال الفترة نفسها 89 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي ليصل تراكمي الوفيات إلى 12 ألفا و601 شخص.



ووفقا لأحدث البيانات، تماثل 2979

شخصا للشفاء ووصل إجمالي المتعافين إلى 245 ألفا و290 شخصا.



ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في بلغاريا 65 ألفا و181 شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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