بوليفيا تُسجل 878 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية تسجيل 878 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في بوليفيا؛ ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 268 ألفا و711 حالة.

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وأفادت الجامعة - حسبما نشرت

على موقعها الالكتروني اليوم السبت - بأنه تم تسجيل 12 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و143 حالة.



وأشارت الجامعة إلى أن عدد الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في بوليفيا بلغ ٧١ ألفا و٤٤١ شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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