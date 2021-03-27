المكسيك تتجاوز 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أنه تم تسجيل ٥٣٠٣ حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) في المكسيك، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى مليونين و٢١٩ ألفًا و٨٤٥ حالة.

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وأفادت الجامعة - حسبما نشرت على موقعها الإلكتروني اليوم السبت - بأنه تم تسجيل ٦٥١ حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى ٢٠٠ ألف و٨٦٢ حالة.



وأشارت الجامعة إلى أن عدد

الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في المكسيك بلغ ٨١١ ألفا و٨٨٤ شخصا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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