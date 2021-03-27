الكويت تُسجل أكثر من 1000 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - سجلت وزارة الصحة الكویتیة، اليوم السبت، 1198 إصابة جديدة و9 وفيات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و1336 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة

الصحة الكویتیة الدكتور عبدالله السند - وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) - أنه بذلك ارتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 227 ألفًا و178 حالة، والوفيات إلى 1279 حالة، والشفاء إلى 211 ألفًا و360 حالة بنسبة بلغت 93%.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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