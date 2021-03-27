كوبا تُسجل 931 إصابة جديدة بكورونا

ياسر رشاد - القاهرة - ذكرت وزارة الصحة الكوبية، اليوم السبت، أنه تم تسجيل 931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ(24) الماضية.

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ونقلت وكالة (برنسا لاتينا) الكوبية في نسختها الإنجليزية عن وزارة

الصحة القول إن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 71 ألفًا و584 حالة بينما بلغت حصيلة الوفيات 414 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.



وبلغت الحالات النشطة 3417 حالة بينما ارتفعت حالات التعافي إلى 67 ألفًا و697 حالة.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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